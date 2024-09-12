Члены СПЧ Киркора и Гусев — о смерти Сванидзе: Не боялся выступать и был удивительно порядочным человеком

Журналист, историк, правозащитник Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Члены Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора и Павел Гусев выразили соболезнования в связи со смертью коллеги. Гусев отметил, что Сванидзе не боялся выступать и был удивительно порядочным человеком. Член СПЧ Киркора, узнав о смерти коллеги, призналась, что ей сложно подбирать слова, поскольку на душе сейчас «очень больно и грустно».





По словам Гусева, Сванидзе в последнее время болел тяжело и даже практически не мог говорить. «Это был удивительно порядочный человек. И честный, и принципиальный. Он относился к российской журналистике с очень глубоким вниманием. Очень переживал, когда были нарушения прав журналистов. У него была очень принципиальная позиция. Не боялся выступать», — сказал Daily Storm Гусев.





Он обратил внимание, что Сванидзе всегда на площадках СПЧ и Союза журналистов «говорил очень честно о проблемах» в профессии. «А еще Сванидзе, конечно, был сам замечательный журналист и телеведущий. Это, конечно, один из отцов российского телевидения», — заключил собеседник.





Правозащитница Киркора сообщила Daily Storm, что печальную новость о смерти Сванидзе узнала от коллег. «Мне очень больно и грустно, что человек ушел из жизни. Коллега, с которым я много лет была в Совете по правам человека. Мне настолько грустно, что даже пока не до воспоминаний о нем...»— призналась Киркора.





Николай Сванидзе умер вечером 11 сентября в своей московской квартире. Предварительная причина смерти — пневмония. По данным «112», родные Сванидзе вызвали ему скорую, но медики не смогли спасти журналиста. «МК» пишет, что в последние годы Сванидзе тяжело болел — ему диагностировали ишемию головного мозга.





По словам правозащитницы Евы Меркачевой, Сванидзе после попадания в реанимацию, несмотря на плохие прогнозы от врачей, уверенно шел на поправку. «Реабилитация занимала много месяцев, но шла стабильно. И он [Сванидзе] стал уже сам писать, отвечать на сообщения. Последний раз мы с ним общались в мае этого года. И он был такой вовлеченный, что я, честно говоря, думала: все будет нормально и скоро Николая Карловича мы будем видеть и слышать», — рассказала Меркачева ТАСС.





Николай Сванидзе с 1991 года работал на телевидении. В конце 90-х возглавлял ВГТРК. Был автором и ведущим цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел передачи «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». С 2013 года по начало 2020-х также сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», являлся постоянным участником программы «Итоги недели».





Журналист является автором ряда документальных фильмов, в числе которых «БН» (о Борисе Ельцине), «13 месяцев Егора Гайдара», «XX съезд. Годовщина». Кроме того, Сванидзе — автор сборника эссе «Политика, женщины, футбол». В соавторстве с супругой Мариной он выпустил книгу «Медведев» (сборник текстов бесед с экс-президентом РФ), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история». В соавторстве с политологом Ильей Васильевым Сванидзе издал сборник «Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского».





Сванидзе входил в состав Общественной палаты (2005-2014), Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009-2012), был членом СПЧ (выведен из его состава в 2022 году), являлся членом Академии российского телевидения и президиума Союза журналистов Москвы.





Николай Сванидзе был награжден орденами «За личное мужество» (1994) и Почета (2001). Он также являлся обладателем премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи» в 1995 году («Подробности»).