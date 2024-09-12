Умер российский тележурналист Николай Сванидзе

Предварительно, причиной его смерти стали осложнения от пневмонии, пишут «Известия». Сванидзе скончался в присутствии бригады скорой помощи, уточняет Mash. До этого он также обращался к врачам, но отказывался от госпитализации. Сванидзе жаловался на проблемы с дыханием и высокую температуру.