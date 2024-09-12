Умер российский тележурналист Николай Сванидзе

Умер тележурналист Николай Сванидзе, сообщила Daily Storm журналист Ева Меркачева. Она вместе с Сванидзе входила в Совет при президенте по правам человека. Сванидзе было 69 лет. Журналист скончался у себя дома.
Предварительно, причиной его смерти стали осложнения от пневмонии, пишут «Известия». Сванидзе скончался в присутствии бригады скорой помощи, уточняет Mash. До этого он также обращался к врачам, но отказывался от госпитализации. Сванидзе жаловался на проблемы с дыханием и высокую температуру.
Сванидзе с 1991 года работал на телевидении. В конце 90-х возглавлял ВГТРК. Был автором и ведущим цикла исторических телевизионных программ и телефильмов. В разное время вел программы «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». Сванидзе называют одним из отцов-основателей российского телевидения. Входил в состав Общественной палаты.