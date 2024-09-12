Форум-фестиваль «Москва 2030»: выставка столичного транспорта

Идем дальше и попадаем на выставку «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Здесь можно было отправиться в большое путешествие во времени и увидеть историю развития транспорта Москвы и Московской области. Экспозиция располагалась на двух уровнях и была разделена на несколько частей. Чтобы осмотреть все, нужно было несколько часов.