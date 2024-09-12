Форум-фестиваль «Москва 2030»: выставка столичного транспорта

В столице прошел форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», где можно было совершить путешествие во времени. Форум занимал 30 городских площадок и включал 230 тематических зон. Но нашей точкой отправления стала Манежная площадь.
Недалеко от Исторического музея расположилась площадка гастрономического фестиваля, где представили космический бургер. Он тонкий, хрустящий и сделан в виде НЛО.
Идем дальше и попадаем на выставку «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Здесь можно было отправиться в большое путешествие во времени и увидеть историю развития транспорта Москвы и Московской области. Экспозиция располагалась на двух уровнях и была разделена на несколько частей. Чтобы осмотреть все, нужно было несколько часов.
В первой части был иммерсивный променад, где можно было увидеть путь пассажира от дома до города. А вторая часть — это настоящее технологическое будущее. Каждый гость мог прокатиться на симуляторе электропоезда, стать капитаном электросудна, побыть и пассажиром, и перевозчиком.
Как проходил форум-фестиваль «Москва 2030» на Манежной площади — можно узнать на сайте.