Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступно. В конце июня стало известно, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по уголовному делу.