Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского задержали в воинской части на Южнодонецком направлении, сообщает канал Mash. В правоохранительных органах подтвердили его задержание, пишет РИА Новости.
Правоохранители вывели мужчину из части в наручниках и доставили на допрос, уточняет Mash. Его сослуживцы сообщили, что командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но это не помогло.
Отец Алексея Блиновского не подтвердил РЕН ТВ задержание сына. Он отметил, что не может комментировать и что у него нет информации.
Блиновский поехал на фронт добровольцем, чтобы спасти репутацию и финансовое положение семьи, добавил канал. Сначала он служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении пятой ОМСБр, а затем отправился под село Урожайное в ДНР — там был в составе 95-го стрелкового полка.
Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступно. В конце июня стало известно, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по уголовному делу.