Новости
Новости 18+
St
Алексей Венедиктов предложил изучать в школах «Исторические хроники» Николая Сванидзе
18+
Журналист и историк скончался на 70-м году жизни undefined
Новости

Алексей Венедиктов предложил изучать в школах «Исторические хроники» Николая Сванидзе

Журналист и историк скончался на 70-м году жизни

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, историка и правозащитника Николая Сванидзе. Венедиктов предложил изучать в школах цикл документальных передач про историю России «Исторические хроники», ведущим которых был Сванидзе.

 

Алексей Венедиктов заявил, что Сванидзе принадлежал к школе так называемой старомодной журналистики и постоянно аргументировал, а не декларировал свое мнение.


Журналист добавил, что ему очень грустно, что Сванидзе скончался. Бывший главред «Эха Москвы» считает, что «Исторические хроники» должны стать предметом изучения в старших классах любой школы.


12 сентября журналист и правозащитница Ева Меркачева рассказала Daily Storm, что Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения от пневмонии, сообщили «Известия». 


Журналист с 1991 года работал на телевидении, в конце 1990-х возглавлял ВГТРК. Был автором и ведущим цикла исторических и документальных программ и фильмов, а также входил в состав Общественной палаты и Совета по правам человека при президенте России. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Члены СПЧ Киркора и Гусев — о смерти Сванидзе: Не боялся выступать и был удивительно порядочным человеком

Журналист в последнее время тяжело болел 12 сентября 2024
Dailystorm - Члены СПЧ Киркора и Гусев — о смерти Сванидзе: Не боялся выступать и был удивительно порядочным человеком
#венедиктов #история #сванидзе
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...