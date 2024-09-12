Алексей Венедиктов предложил изучать в школах «Исторические хроники» Николая Сванидзе

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, историка и правозащитника Николая Сванидзе. Венедиктов предложил изучать в школах цикл документальных передач про историю России «Исторические хроники», ведущим которых был Сванидзе.

Алексей Венедиктов заявил, что Сванидзе принадлежал к школе так называемой старомодной журналистики и постоянно аргументировал, а не декларировал свое мнение.





Журналист добавил, что ему очень грустно, что Сванидзе скончался. Бывший главред «Эха Москвы» считает, что «Исторические хроники» должны стать предметом изучения в старших классах любой школы.





12 сентября журналист и правозащитница Ева Меркачева рассказала Daily Storm, что Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения от пневмонии, сообщили «Известия».





Журналист с 1991 года работал на телевидении, в конце 1990-х возглавлял ВГТРК. Был автором и ведущим цикла исторических и документальных программ и фильмов, а также входил в состав Общественной палаты и Совета по правам человека при президенте России.