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ВСУ за сутки около сотни раз атаковали Белгородскую область
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Пострадали два человека undefined
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ВСУ за сутки около сотни раз атаковали Белгородскую область

Пострадали два человека

Украинские военные за сутки выпустили по объектам в Белгородской области 74 снаряда и совершили 21 атаку с использованием беспилотников. Всего было обстреляно 26 населенных пунктов в шести приграничных районах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его информации, от обстрелов пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль. Был ли он водителем грузовика, не уточняется. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу.

Также была ранена жительница села Тишанка, которое подверглось артиллерийскому обстрелу. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в больницу. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

Гладков отметил, что за сутки повреждения получили семь частных домовладений, магазин и четыре транспортных средства.

На территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

#всу #белгородская область #гладков
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