ВСУ за сутки около сотни раз атаковали Белгородскую область

По его информации, от обстрелов пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль. Был ли он водителем грузовика, не уточняется. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу.