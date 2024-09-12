ВСУ за сутки около сотни раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за сутки выпустили по объектам в Белгородской области 74 снаряда и совершили 21 атаку с использованием беспилотников. Всего было обстреляно 26 населенных пунктов в шести приграничных районах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, от обстрелов пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль. Был ли он водителем грузовика, не уточняется. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу.
Также была ранена жительница села Тишанка, которое подверглось артиллерийскому обстрелу. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в больницу. После оказания медпомощи ее отпустили домой.
Гладков отметил, что за сутки повреждения получили семь частных домовладений, магазин и четыре транспортных средства.
На территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.