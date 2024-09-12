Экс-адвокат Пашаев назвал «бредом» сообщения о задержании Блиновского в зоне СВО

Бизнесмена Алексея Блиновского не задерживали в зоне СВО и он продолжает службу. Об этом заявил Daily Storm его товарищ, бывший адвокат Эльман Пашаев. Он также назвал «бредом» сообщения в Telegram-каналах о том, что мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской якобы хотят доставить в Москву для проведения следственных действий.





«Неправда. Не задержали», — так прокомментировал Пашаев новость о том, что силовики якобы вывели Блиновского в наручниках из воинской части на Южнодонецком направлении и доставили его на допрос.





По данным SHOT, мужа «королевы марафонов» в ближайшее время планируют увезти в Москву, где будет решаться вопрос о мере пресечения. Канал утверждает, что Блиновского могут отправить в СИЗО. Однако Пашаев призвал не верить слухам. «Бред», — написал он, отвечая на вопрос о правдивости этой информации.





Ранее источник ТАСС сообщал, что Блиновского задержали в зоне СВО из-за неявки к следователю. Отец бизнесмена не подтвердил и не опроверг РЕН ТВ публикации о сыне: «Люди пишут грязь и вранье. <...> У меня нет информации».





Алексея Блиновского обвиняют по статьям о легализации преступных доходов и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В конце июня СМИ писали, что бизнесмена объявили в розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по уголовному делу.





Блиновский уехал в зону СВО в апреле. Позднее он жаловался, что следователи по его делу угрожают ему расторжением контракта с Минобороны. Бизнесмен утверждал, что не планирует использовать контракт для уклонения от исполнения обязательств.





Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 905 миллионов рублей и отмывании денег. «Королева марафонов» сейчас находится в СИЗО. Она заявила, что признает вину в неуплате налогов, а в остальном — нет. Сам же Блиновский отправился в зону СВО, чтобы попытаться избежать потери своего последнего бизнеса и «вызволить» жену из-под ареста, писали ранее Telegram-каналы.