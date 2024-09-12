Следователи установили соучастника покушения на Прилепина

Следствием установлен соучастник покушения на писателя Захара Прилепина. Его объявили в розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В сообщении также говорится, что в ходе расследования проведен ряд экспертиз, результаты которых подтверждают причастность гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов) к преступлению. Сам Пермяков полностью признал вину.
Утром 6 мая 2023 года под Нижним Новгородом автомобиль, в котором находились писатель Захар Прилепин и военнослужащий Росгвардии Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения.
Вскоре после этого арестовали Пермякова. Ему предъявили обвинения в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении взрывных устройств и еще по ряду статей.