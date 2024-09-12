В Петербурге задержали главу «Ленбытхима» по делу о хищениях 20 миллионов рублей

Следователи установили, что у Михайлова и его семьи в собственности есть недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции. Кроме того, у них есть дорогостоящие автомобили стоимостью более 100 миллионов рублей. Правоохранители проверяют законность их приобретения.