В Петербурге задержали главу «Ленбытхима» по делу о хищениях 20 миллионов рублей

Гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова задержали в Санкт-Петербурге по делу о хищениях на гособоронзаказе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Компания «Ленбытхим» заключила с АО «Военторг» госконтракты на сумму более 115 миллионов рублей по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 миллионов рублей.
Следователи установили, что у Михайлова и его семьи в собственности есть недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции. Кроме того, у них есть дорогостоящие автомобили стоимостью более 100 миллионов рублей. Правоохранители проверяют законность их приобретения.
На сайте «Ленбытхима» указано, что компания производит товары бытовой и промышленной химии, технические моющие средства, дезинфицирующие и обеззараживающие составы, а также профессиональные дерматологические средства индивидуальной защиты. Компания выпускает продукцию под собственной маркой.
Отмечается, что одним из важнейших направлений деятельности предприятия является работа по закрытым спецзаказам и изготовление продукции по индивидуальным параметрам заказчика.