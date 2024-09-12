Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Херсонской области со стороны ВСУ

При обстреле центрального рынка Новой Каховки было зафиксировано не менее 11 прилетов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пострадало восемь человек, из которых шестерых госпитализировали. Также сгорел автомобиль.