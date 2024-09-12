Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Херсонской области со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще шесть получили ранения после обстрела рынка в Новой Каховке Херсонской области со стороны ВСУ, сообщили в минздраве региона.
Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое — в тяжелом. Пятерых пострадавших госпитализировали в местные больницы. Еще один человек проходит лечение амбулаторно, уточнили в ведомстве.
При необходимости госпитализированных отправят на лечение в больницы соседних регионов, добавил глава регионального минздрава Артыш Сат.
При обстреле центрального рынка Новой Каховки было зафиксировано не менее 11 прилетов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, пострадало восемь человек, из которых шестерых госпитализировали. Также сгорел автомобиль.
Кроме того, губернатор заявил, что за сутки в Херсонской области обстрелу подверглись девять населенных пунктов. Со стороны ВСУ было выпущено 38 снарядов из ствольной артиллерии. В результате атак повреждения получили жилые и нежилые строения.