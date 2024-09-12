Минобороны: ВС России за два дня освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы России в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области. В их числе Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь, сообщили в Минобороны России.
Российские военные отразили две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, добавили в ведомстве. Также были отражены четыре попытки украинских военных прорваться через государственную границу в направлении Нового Пути и деревни Медвежья.
По данным министерства, за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 человек и пять танков. Российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 10 украинских бригад в Курской области и ударила по 12 бригадам в Сумской.
С начала боевых действий на курском направлении Украина потеряла более 12,5 тысячи военных, добавили в ведомстве.
Сообщения об активных действиях российских военных в Курской области появились вечером 10 сентября в военных Telegram-каналах. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 11 сентября заявил, что Вооруженные силы России освободили около десятка населенных пунктов.