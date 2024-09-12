Соратники Навального обвинили бизнесмена Невзлина в покушении на политика Волкова

Покушение на политика Леонида Волкова (признан иноагентом) в марте в Вильнюсе организовал бизнесмен и соратник Ходорковского (признан иноагентом) Леонид Невзлин (признан иноагентом). Об этом заявила команда Навального.
На своем YouTube-канале соратники Навального опубликовали расследование, в котором заявили, что к ним попала переписка Невзлина и юриста Анатолия Блинова. В 2006 году юриста осудили в России за покушение на мошенничество. Сейчас он живет в Польше.
Команда Навального утверждает: из предоставленной переписки следует, что именно Блинов организовал нападение на Волкова по заказу Невзлина.
Покушение на Волкова было совершено в 12 марта 2024 года. Вечером возле его дома в Вильнюсе на политика напали неизвестные и избили его молотком. Волков получил перелом руки и множественные ушибы ноги.