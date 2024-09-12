Главу Долгопрудного задержали за мошенничество и превышение полномочий

Главу Долгопрудного Владислава Юдина задержали по делу о мошенничестве и превышении полномочий, пишет РИА Новости.
В суде уточнили, что следствие добивается его ареста.
Ущерб по делу Юдина составляет порядка 44 миллионов рублей, сообщили в подмосковном Главном следственном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, чиновник, будучи главой Талдомского городского округа, передал городские котельные подконтрольной ему компании, а затем погасил ее долги с помощью средств бюджета.
Владислав Юдин возглавляет город с июля 2020 года. До этого он был главой Талдомского городского округа, руководил Талдомским муниципальным районом, избирался в Мособлдуму.