Борис Надеждин предположил, что мэра Долгопрудного задержали за старые преступления, совершенные еще на посту главы Талдомского района

Борис Надеждин прокомментировал Daily Storm задержание главы Долгопрудного. По словам экс-депутата города, Владислав Юдин внезапно для всех «пропал» еще 11 сентября.





«Вчера он действительно пропал, не выходил на связь с замами своими, написал заявление о сложении полномочий и реально исчез с радаров. Я же знаю все координаты, спрашивал, что такое, — Telegram не читал, пропал и все. Вчера с полудня на связь не выходил», — рассказал Надеждин.





По его информации, мэра могли задержать за участие в преступлениях, совершенных еще на посту главы Талдомского района. В СК заявили, что Юдина подозревают в мошенничестве и превышении полномочий на посту Талдомского городского округа (2018-2020).





«Я его с тех времен и знаю, потому что у меня дача в Талдомском районе. Спросил у талдомских знакомых — говорят, что там дело давно расследовалось, какие-то предприниматели и мутная история с бюджетом, который не поделили», — сказал политик.





Сам Надеждин задается вопросом, почему главу города решили задержать именно сейчас, сразу после выборов. По мнению экс-депутата, это может быть также связано с низкой явкой избирателей в Долгопрудном в Единый день голосования.





12 сентября главу Долгопрудного Владислава Юдина задержали за мошенничество и превышение полномочий, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. Суд арестовал Юдина до 29 октября. Владислав Юдин возглавляет Долгопрудный с июля 2020 года. До этого он был главой Талдомского городского округа, руководил Талдомским муниципальным районом, избирался в Мособлдуму.





В мошенничестве также подозревают знакомую Юдина, сообщает СК. На посту главы Талдомского округа он безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему компании. В итоге муниципальный бюджет лишился четырех миллионов рублей. Позже Юдин, как считает следствие, вступил в сговор с гендиректором этой фирмы и распорядился погасить за счет бюджета корпоративные долги перед ресурсоснабжающими организациями более чем на 40 миллионов рублей.