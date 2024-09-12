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МВД России объявило в розыск журналиста CNN Ника Уолша
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В розыске находятся еще четыре представителя СМИ undefined
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МВД России объявило в розыск журналиста CNN Ника Уолша

В розыске находятся еще четыре представителя СМИ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша, следует из базы розыска. По какой статье разыскивается журналист, не указывается.

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В базе розыска также значится итальянская журналистка Стефани Баттистини, работающая в телерадиокомпании Rai. Информации о статье, по которой разыскивают ее, также нет.

Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы Rai, посетившей Курскую область.

Также в розыск были объявлены украинские журналистки Олеся Боровик, Диана Буцко, Наталья Нагорная и немецкий журналист Николас Коннолли.

Против всех журналистов, объявленных в розыск, ранее завели уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России. Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее телеканал CNN заявил, что его корреспондент Ник Пейтон Уолш посетил Суджу в Курской области по приглашению украинских властей. 

#розыск #мвд #журналисты
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