Суд арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного

Тверской суд Москвы отправил под стражу предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области. В прокуратуре Подмосковья уточнили, что обвиняемой 65 лет. Ее арестовали до 29 октября.
Также в прокуратуре сообщили, что Юдин в 2015 году, когда занимал должность главы Талдомского муниципального района, потребовал от подчиненных ему глав сельских поселений определить в качестве единой теплоснабжающей организации аффилированную с ним коммерческую компанию. После Юдин заключил с гендиректором этой организации договоры аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
По данным прокуратуры, глава округа дал указание подчиненному сотруднику не взыскивать ежемесячную арендную плату с организации. Тем самым Юдин нанес бюджету ущерб на сумму почти четыре миллиона рублей.
Тем временем в ходе деятельности у компании возникла задолженность перед энерго-ресурсоснабжающими организациями в размере не менее 40 миллионов рублей. Не желая погашать образовавшуюся задолженность, глава округа дал указание директору муниципального унитарного предприятия о приобретении за номинальную стоимость компании-должника, а его соучастница-собственница организации, подписала договор уступки прав.
Таким образом выплата долга теперь лежала на муниципальном предприятии. Деньги в счет погашения обязательств перед энерго-ресурсоснабжающими организациями выделили из бюджета Талдома.
Ранее сообщалось, что главу Долгопрудного Владислава Юдина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.