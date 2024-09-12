Суд арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного

Также в прокуратуре сообщили, что Юдин в 2015 году, когда занимал должность главы Талдомского муниципального района, потребовал от подчиненных ему глав сельских поселений определить в качестве единой теплоснабжающей организации аффилированную с ним коммерческую компанию. После Юдин заключил с гендиректором этой организации договоры аренды объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.