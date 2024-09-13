«Московская A Cappella»: чарующие симфонии от музыкантов из Подольска

Талантливые музыканты исполнили перед слушателями из Москвы и гостями столицы свои лучшие произведения. Например, «Спортивный марш». Молодой коллектив, которому четыре года, перед зрителями выложился по полной, а в ответ получил слова искренней благодарности и неподдельные эмоции.





Гости фестиваля «Московская A Cappella» могли наслаждаться не только музыкой. Здесь устроили настоящее чаепитие. На площадке было целых пять видов популярного во всем мире напитка, включая китайский. За понравившийся чай можно было проголосовать.





На площадке у метро «Новые Черемушки» можно было послушать музыку, потанцевать, поучаствовать в играх и мастер-классах. Как проходила «Московская A Cappella» у метро «Новые Черемушки» — читайте на официальном сайте проекта.





Открытый международный вокальный фестиваль «Московская A Cappella» проходил в столице по 1 сентября включительно. Перед москвичами и гостями города выступили исполнители из разных уголков России и других государств. Москву посетили вокалисты из Китая, Индонезии, Кубы и Намибии.