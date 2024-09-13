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ФСБ заподозрила шестерых сотрудников британского посольства в разведывательно-подрывной работе
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Их аккредитации прекратили undefined
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ФСБ заподозрила шестерых сотрудников британского посольства в разведывательно-подрывной работе

Их аккредитации прекратили

В Федеральной службе безопасности России сообщили, что шестерых сотрудников британского посольства подозревают «в разведывательно-подрывной работе». ФСБ назвала директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИДа Великобритании главной структурой, координирующей «подрывную политику» на российском направлении и в СНГ.


По утверждению силовиков, после начала военных действий на Украине директорат был преобразован в спецслужбу, задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России.


Телеканал «Россия 24» уже опубликовал имена и фото подозреваемых дипломатов. Это, предположительно, Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.


С мая 2023 года этот директорат возглавляет Крис Аллан, до этого он работал в департаменте международной торговли и был послом Великобритании в Узбекистане.


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу, а их деятельность вышла далеко за рамки венских конвенций.  

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