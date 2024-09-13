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Володин: НАТО стало участником военных действий на Украине
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По его словам, Запад пытается это скрыть, обсуждая возможности нанесения ударов по России undefined
Новости

Володин: НАТО стало участником военных действий на Украине

По его словам, Запад пытается это скрыть, обсуждая возможности нанесения ударов по России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение в США, Германии, Великобритании и Франции ударов дальнобойным оружием по территории России — это попытка Запада «закамуфлировать» его участие в военных действиях. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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«На самом деле США и их союзники по факту пытаются сами себе разрешить осуществлять акты агрессии при помощи ракет в отношении России», — указал политик. 


Он добавил, что «параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва». 


«Все это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО», — заявил Володин. 


По его словам, «раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение».

#володин #нато #украина
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