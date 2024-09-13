Володин: НАТО стало участником военных действий на Украине

«На самом деле США и их союзники по факту пытаются сами себе разрешить осуществлять акты агрессии при помощи ракет в отношении России», — указал политик.





Он добавил, что «параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва».





«Все это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО», — заявил Володин.





По его словам, «раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение».