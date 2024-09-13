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На счетах бывшего замминистра обороны Попова обнаружили 30 миллионов рублей
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Все деньги арестовали, заявили в СКР undefined
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На счетах бывшего замминистра обороны Попова обнаружили 30 миллионов рублей

Все деньги арестовали, заявили в СКР

Свыше 30 миллионов рублей обнаружены на счетах экс-заместителя министра обороны Павла Попова, деньги арестованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

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Она рассказала, что арест наложен также на имущество других обвиняемых по делу — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей. 


В начале сентября сообщалось, что суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Павла Попова. Ранее ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Следствие заявляло, что свою дачу он обустраивал, заставляя выполнять там работы коммерческие компании, которые имели контракты с парком «Патриот». 


Также под арест подпали иномарки и мотоцикл Harley-Davidson Шестерова, проходящего по уголовному делу вместе с экс-замминистра Поповым. 

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