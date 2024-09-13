На счетах бывшего замминистра обороны Попова обнаружили 30 миллионов рублей

Свыше 30 миллионов рублей обнаружены на счетах экс-заместителя министра обороны Павла Попова, деньги арестованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Она рассказала, что арест наложен также на имущество других обвиняемых по делу — заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслава Ахмедова на общую сумму более 60 миллионов рублей.
В начале сентября сообщалось, что суд арестовал загородный дом бывшего замминистра обороны Павла Попова. Ранее ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Следствие заявляло, что свою дачу он обустраивал, заставляя выполнять там работы коммерческие компании, которые имели контракты с парком «Патриот».
Также под арест подпали иномарки и мотоцикл Harley-Davidson Шестерова, проходящего по уголовному делу вместе с экс-замминистра Поповым.