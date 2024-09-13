Евросоюз снял санкции с матери погибшего российского бизнесмена Евгения Пригожина

Как указано в документе, Евросоюз также исключил из перечня пять умерших человек. Это Валерий Востротин, Михаил Голубович, Михаил Жуков, Владимир Лебедев и Мария Пирогова.





Виолетта Пригожина подпала под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, поскольку, как сочли в Брюсселе, была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей тому до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным. Никита Мазепин находился под европейскими санкциями с марта 2022-го.





Ограничения в их отношении были отменены судом ЕС — в отношении Виолетты Пригожиной это решение суд принял в марте 2023-го, в отношении Мазепина — в марте этого года.





12 сентября Брюссель продлил на очередные полгода индивидуальные санкции в отношении россиян.





По данным Совета ЕС, сейчас под рестрикциями Европы находятся более 2,2 тысячи физических и юридических лиц из РФ.