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Евросоюз снял санкции с матери погибшего российского бизнесмена Евгения Пригожина
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Также ограничения аннулировали в отношении гонщика и сына миллиардера Мазепина undefined
Новости

Евросоюз снял санкции с матери погибшего российского бизнесмена Евгения Пригожина

Также ограничения аннулировали в отношении гонщика и сына миллиардера Мазепина

По решению Европейского суда юстиции ЕС снял санкции, введенные ранее в отношении матери предпринимателя, называвшего себя основателем ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной и гонщика Никиты Мазепина, сына миллиардера Дмитрия Мазепина. Об этом говорится в сообщении, размещенном в «Официальном журнале ЕС».

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Как указано в документе, Евросоюз также исключил из перечня пять умерших человек. Это Валерий Востротин, Михаил Голубович, Михаил Жуков, Владимир Лебедев и Мария Пирогова.


Виолетта Пригожина подпала под санкции Евросоюза в конце февраля 2022 года, поскольку, как сочли в Брюсселе, была владельцем ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое принадлежит группе компаний «Конкорд», основанной ее сыном и принадлежавшей тому до 2019 года, а также других компаний, связанных с Пригожиным. Никита Мазепин находился под европейскими санкциями с марта 2022-го.


Ограничения в их отношении были отменены судом ЕС — в отношении Виолетты Пригожиной это решение суд принял в марте 2023-го, в отношении Мазепина — в марте этого года. 


12 сентября Брюссель продлил на очередные полгода индивидуальные санкции в отношении россиян.


По данным Совета ЕС, сейчас под рестрикциями Европы находятся более 2,2 тысячи физических и юридических лиц из РФ. 

#евгений пригожин #евросоюз #санкции
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