Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

Врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что Поддубный будет ходить в больницу на перевязки. Доктор отметил, что в основном опасения вызывали ожоги военкора.





7 августа в соцсетях написали, что Поддубный погиб в Курской области, потому что в его автомобиль попал украинский дрон. Позже выяснилось, что военкор выжил, но получил ранения. Врачи сообщали, что у репортера тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.





Его доставили в реанимацию в НИИ имени Склифосовского. СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Самого Поддубного наградили премией «Солидарность».