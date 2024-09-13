Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из больницы, куда он попал после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на его автомобиль в Курской области. Журналист в эфире телеканала «Россия 24» выразил благодарность медицинским работникам и специалистам, спасшим не только его, но и других людей.
Врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что Поддубный будет ходить в больницу на перевязки. Доктор отметил, что в основном опасения вызывали ожоги военкора.
7 августа в соцсетях написали, что Поддубный погиб в Курской области, потому что в его автомобиль попал украинский дрон. Позже выяснилось, что военкор выжил, но получил ранения. Врачи сообщали, что у репортера тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
Его доставили в реанимацию в НИИ имени Склифосовского. СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Самого Поддубного наградили премией «Солидарность».