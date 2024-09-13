Центробанк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

Центральный банк России на очередном заседании Совета директоров принял решение увеличить ключевую ставку до 19% годовых. Об этом говорится в заявлении ЦБ.





Там также уточнили, что на ближайшем заседании допускают возможность дальнейшего повышения ставки. В следующий раз эксперты намерены собраться для обсуждения этого вопроса в октябре.





В регуляторе пояснили, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.