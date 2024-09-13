Новости
Новости 18+
St
Центробанк России повысил ключевую ставку до 19% годовых
18+
В июле она была увеличена с 16% до 18% undefined
Новости

Центробанк России повысил ключевую ставку до 19% годовых

В июле она была увеличена с 16% до 18%

Центральный банк России на очередном заседании Совета директоров принял решение увеличить ключевую ставку до 19% годовых. Об этом говорится в заявлении ЦБ. 


Там также уточнили, что на ближайшем заседании допускают возможность дальнейшего повышения ставки. В следующий раз эксперты намерены собраться для обсуждения этого вопроса в октябре. 


В регуляторе пояснили, что инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18% на заседании 26 июля. До этого Банк России поднимал ставку в декабре 2023 года — с 15% до 16%.

#банк россии #ключевая ставка #центробанк #набиуллина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...