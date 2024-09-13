Брянский губернатор Богомаз предложил не принимать в вузы молодых людей без «природного дара»

У детей необходимо развивать природный дар, а при его отсутствии «нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование», которое не соответствует даже уровню десятого класса, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью Regnum.





«Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать ребятам рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — ответил губернатор журналисту Regnum на вопрос о том, как обстоит ситуация с занятостью населения в регионе и ощущается ли нехватка работников в связи с проведением военной операции.





Богомаз заявил, что причина состоит не только в СВО, а рабочих рук не хватает из-за множества людей, живущих в России на пособия. По его данным, в области не хватает 14 тысяч работников, так что «придется приглашать мигрантов». Губернатор уверен, что без помощи иностранцев брянская экономика окажется «заморожена», и потому следует либо полагаться на них, либо «наполовину сократить высшее образование и оставить его только на бюджете».





«У нас было не так много мигрантов, но, чувствую, их придется приглашать. Мигранты нужны. Только должен быть порядок», — подчеркнул политик.





Также Богомаз отметил, что СВО повлияла на россиян «в том смысле, что нам передались ценности, на которых росли наши дедушки и бабушки». Свою работу на посту главы Брянской области он назвал «адским трудом».