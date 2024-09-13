Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии

В 2022 году Зейналова рассказывала, что учится в Дипломатической академии МИД России, в мае этого года она выпустилась из академии, получив высшее дипломатическое образование, пишет РБК.





До Зейналовой пост посла России на Маврикии занимал Константин Климовский. На эту должность его назначили в сентябре 2017 года.





По первому образованию Зейналова — инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий, полученных путем высокоскоростного затвердевания расплавов.





Она начала работать на телевидении в 1997 году. Сначала на канале «Россия», позже перешла на Первый канал.





С 2012-го по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время». Осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где вела итоговую новостную передачу.