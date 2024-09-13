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Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии
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Телеведущая недавно стала выпускницей Дипломатической академии undefined
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Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии

Телеведущая недавно стала выпускницей Дипломатической академии

Президент России Владимир Путин назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом в Республике Маврикий. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.  

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В 2022 году Зейналова рассказывала, что учится в Дипломатической академии МИД России, в мае этого года она выпустилась из академии, получив высшее дипломатическое образование, пишет РБК. 


До Зейналовой пост посла России на Маврикии занимал Константин Климовский. На эту должность его назначили в сентябре 2017 года.


По первому образованию Зейналова — инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий, полученных путем высокоскоростного затвердевания расплавов. 


Она начала работать на телевидении в 1997 году. Сначала на канале «Россия», позже перешла на Первый канал.


С 2012-го по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время». Осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где вела итоговую новостную передачу.

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