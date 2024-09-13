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СК: Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Бронштейн задержан после получения взятки в размере 25 миллионов рублей
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Его подозревают и в других преступлениях, отмечают в ведомстве undefined
Новости

СК: Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Бронштейн задержан после получения взятки в размере 25 миллионов рублей

Его подозревают и в других преступлениях, отмечают в ведомстве

Бывшего первого зама председателя правительства Московской области Илью Бронштейна задержали по уголовному делу о взятке. Об этом сообщили в Следственном комитете России. 

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По версии следователей, Бронштейн получил взятку в размере 25 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе закупок интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области. Подозревают, что он принимал участие и в других коррупционных схемах.


Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года (курировал образование, культуру, физкультуру и спорт, а также благоустройство территорий) и в начале сентября уже был отправлен в отставку. Перед этим он с 2021-го работал областным министром образования.


12 сентября стало известно, что суд задержал, а затем арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина. Он подозревается в мошенничестве и превышении полномочий.

#подмосковье #задержание #следственный комитет
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