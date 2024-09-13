СК: Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Бронштейн задержан после получения взятки в размере 25 миллионов рублей

По версии следователей, Бронштейн получил взятку в размере 25 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе закупок интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области. Подозревают, что он принимал участие и в других коррупционных схемах.





Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года (курировал образование, культуру, физкультуру и спорт, а также благоустройство территорий) и в начале сентября уже был отправлен в отставку. Перед этим он с 2021-го работал областным министром образования.





12 сентября стало известно, что суд задержал, а затем арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина. Он подозревается в мошенничестве и превышении полномочий.