Минюст России признал иноагентом газету «Собеседник»

Минюст России признал иностранным агентом газету «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа». По данным министерства, компания распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Издание также выступало СВО, принимало участие в создании и распространении материалов иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в этот список попали бывший депутат Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева, глава тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.
Кроме того, иноагентами признали музыканта Михаила Ежова, активиста Ярослава Распутина и экс-координатора московского штаба Навального (в реестре экстримистов) Олега Степанова.
Отмечается, что они выступали против СВО или же публиковали недостоверную информацию о российской власти.