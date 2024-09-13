Минюст России признал иноагентом газету «Собеседник»

Минюст России признал иностранным агентом газету «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа». По данным министерства, компания распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Издание также выступало СВО, принимало участие в создании и распространении материалов иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.