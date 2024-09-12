«Московская A Cappella»: от джаза до рока

В столице подвели итоги открытого международного вокального конкурса «Московская A Cappella» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Праздник проходил с 23 августа по 1 сентября и открыл много таких новых групп. Например, чувашский квартет «Формат А». Группа выступила в районе Куркино. В состав кавер-квартета входят сопрано, альт, тенор и баритон. Ребята исполняют собственные джазовые аранжировки современных песен.
Вокальная группа Primavera под руководством Ирины Снегиревой состоит из четырех участников, которые выступают как в ансамбле, так и сольно. Артисты дали более 30 концертов и стали участниками национального проекта патриотической песни «Родники».
Конкурс «Московская A Cappella» вернулся после пятилетнего перерыва и собрал 150 коллективов из 13 стран мира, исполняющих музыку разных жанров: от джаза и соула до этнофолка и рока. Артисты представляли произведения собственного сочинения, мировые хиты и народные песни.
Здесь же можно получить подарки от проекта «Миллион призов». Правда, сначала нужно поучаствовать в жизни города, а затем обменять баллы на скидки и промокоды.
Узнать больше об открытом международном вокальном конкурсе «Московская A Cappella» можно на сайте.