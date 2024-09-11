Блинкен обсудил с Киевом применение дальнобойных ракет для ударов в глубь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 11 сентября прибыли с визитом в Киев. Блинкен ознакомится с ситуацией на поле боя и обсудит потребности Украины на ближайшее время с учетом приближающейся зимы. Также у них должен состояться разговор по поводу мирных предложений президента Владимира Зеленского.