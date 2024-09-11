Блинкен обсудил с Киевом применение дальнобойных ракет для ударов в глубь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве заявил, что обсудил с Украиной использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он собирается продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту США Джо Байдену о том, что услышал.
Также Блинкен заявил, что страны НАТО дали четко понять: членство Украины в альянсе неизбежно и страна находится на пути вступления в него. Вместе с тем, он отметил, что для вступления Украины в НАТО стране предстоит принять пакет необходимых реформ.
Кроме того, США выделяют Украине финансирование в размере более 700 миллионов долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в правительстве Байдена наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми 11 сентября прибыли с визитом в Киев. Блинкен ознакомится с ситуацией на поле боя и обсудит потребности Украины на ближайшее время с учетом приближающейся зимы. Также у них должен состояться разговор по поводу мирных предложений президента Владимира Зеленского.