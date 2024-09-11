Мирная жительница погибла при обстреле поселка в Горловке

В результате обстрела поселка Зайцево в Горловке со стороны украинских войск погибла мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Кроме того, ВСУ обстреляли ракетами село Варваровка Кременского района Луганской Народной Республики, сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров.
По его словам, пострадала пожилая семейная пара. Женщина получила осколочные ранения, а мужчина находится в реанимации. Повреждены пять частных домов, некоторые хозпостройки разрушены.
Ранее сообщалось, что российские войска перешли в контрнаступление в Курской области. Они освободили около 10 населенных пунктов.