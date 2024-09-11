Фадеев: Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в армии

Каждый молодой человек независимо от здоровья должен пройти службу в Вооруженных силах, так как России необходимо увеличивать армию. Об этом завил глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в своем докладе «Об образе будущего» на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете.
По его словам, стране необходимо вернуться к всеобщему призыву. В России только треть или четверть молодых людей проходит через армию.
Фадеев подчеркнул, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи побежала за границу. Он отметил, что многие из этих людей окончили самые видные университеты, но не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в нем.
Однако Фадеев заверил, что вовсе не призывает устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. По его мнению, через армию пройти должны все молодые люди, при этом служить они могут на кухне и писарями.
Также во время своего доклада он упомянул о здоровом питании, экологических проблемах и обрабатывающей промышленности.