Фадеев: Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в армии

Фадеев подчеркнул, что осенью 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, часть молодежи побежала за границу. Он отметил, что многие из этих людей окончили самые видные университеты, но не получили достойного образования, поскольку не понимают, как устроен мир и жизнь в нем.