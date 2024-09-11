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Экс-депутата Госдумы Пономарева приговорили к 10 годам колонии
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Его обвинили в призывах к терроризму и фейках об армии undefined
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Экс-депутата Госдумы Пономарева приговорили к 10 годам колонии

Его обвинили в призывах к терроризму и фейках об армии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о Российской армии, передают СМИ из зала суда.

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Также экс-депутату запретили администрировать интернет-сайты на четыре года после отбытия основного наказания. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Пономарева на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Пономарева обвинили в призывах к сожжению российских военкоматов и заявлении о том, что Вооруженные силы России умышленно бомбили Запорожскую АЭС. Все это он высказал в ролике на своем YouTube-канале.

В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности, так как на него завели уголовное дело о растрате средств фонда «Сколково», пишет Известия.

После возбуждения против него дела Пономарев покинул Россию и в 2019 году получил украинское гражданство. В январе 2023 года Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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