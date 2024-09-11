Более 250 человек погибли в Белгородской области с февраля 2022 года

В Белгородской области более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, сообщил председатель областной думы Юрий Клепиков.
Среди погибших мирных жителей есть дети, отметил он. Из-за угрозы для жизни и здоровья десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома.
По словам Клепикова, в регионе повреждено более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также около 10 тысяч автомобилей.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Введение этого режима было обусловлено обострением ситуации на российско-украинской границе и увеличением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров.
С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в регионе была признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Ранее губернатор Белгородской области Владислав Гладков сообщил, что три населенных пункта региона подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.