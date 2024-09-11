Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 350 военных

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Общие потери противника за все время боев превысили 12 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России на брифинге.
Кроме того, с начала боевых действий в Курской области Киев потерял 96 танков, 42 боевых машин пехоты и 77 бронетранспортеров, заявили в министерстве. В плен были взяты 10 украинских военнослужащих.
Вооруженные силы России продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область, добавили в ведомстве. Российские военные отразили контратаку противника в направлении населенного пункта Апанасовка и сорвали попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.
Предварительная сумма ущерба, причиненная агропромышленному комплексу Курской области, оценивается в 85 миллиардов рублей, отчитался врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Ранее Алаудинов заявил, что российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.