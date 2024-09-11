В Екатеринбурге могут назвать улицу в честь Александра Маслякова

В Екатеринбурге могут назвать улицу в честь знаменитого земляка — Александра Маслякова, если от людей поступит такое обращение. Об этом Daily Storm сообщила исполняющая обязанности пресс-секретаря администрации города Виктория Мкртчян. Она пояснила, что окончательное решение принимает специальная комиссия по присвоению названий улицам.





«В ее составе — общественники, градостроители, архитекторы, сотрудники администрации, депутаты. То есть достаточно большой представительный состав. Комиссия заседает, как правило, раз в квартал. Мы будем рассматривать обращения всех людей, которые поступят. И по поводу Маслякова тоже», — заметила Мкртчян.





«Я считаю, что Масляков был явлением в российской культуре и заслуживает увековечения памяти. Поступит заявка [насчет руководителя КВН] — рассмотрят. Как правило, комиссия просит заявителей указать конкретную улицу, которую они хотят назвать или переименовать. Если такая конкретика в обращении будет — это, конечно, плюс», — добавила она.





По словам представителя администрации Екатеринбурге, «все возможно», и теперь главное в данном вопросе — подать заявку. «Это может сделать любой гражданин. Заявитель имеет право присутствовать на заседании комиссии и высказать точку зрения, почему человек достоин, чтобы его именем была названа улица», — считает собеседница.





Первым идею назвать улицу в честь Маслякова озвучил на церемонии прощания актер, представитель «Уральских пельменей» Сергей Исаев. В своей речи он напомнил, что «Александр Васильевич родился в Свердловске», выразив уверенность, что местные власти увековечат Маслякова.





Александр Масляков скончался 8 сентября, на 83-м году жизни. СМИ писали, что причиной смерти стал рак легких. Последние дни Масляков провел в отделении паллиативной помощи в одной из столичных больниц. С ним находились его близкие. Последний раз Масляков появлялся в эфире в 2022 году. Он был ведущим КВН на протяжении 58 лет.





Президент России Владимир Путин назвал Маслякова человеком многогранного таланта и преданным своему делу профессионалом. Светлая память о Маслякове навсегда сохранится в сердцах его друзей, близких и многочисленных поклонников его творчества, отметил Путин.