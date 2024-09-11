Один из дронов, замеченных над Мурманской областью, летел из Норвегии

Один из беспилотников, которые пытались атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, дрон был замечен около 11:00 в районе Североморска. Предварительно, он летел в сторону аэродрома Оленья.
Два украинских дрона были сбиты в районе поселка Высокий, сообщает Mash. На фоне этого власти ввели временные ограничения на работу мурманского аэропорта Хибины. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налеты беспилотников. Он уточнил, что силы ПВО принимают меры по их уничтожению.