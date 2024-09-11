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Один из дронов, замеченных над Мурманской областью, летел из Норвегии
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Два дрона были сбиты undefined
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Один из дронов, замеченных над Мурманской областью, летел из Норвегии

Два дрона были сбиты

Один из беспилотников, которые пытались атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, дрон был замечен около 11:00 в районе Североморска. Предварительно, он летел в сторону аэродрома Оленья.

Два украинских дрона были сбиты в районе поселка Высокий, сообщает Mash. На фоне этого власти ввели временные ограничения на работу мурманского аэропорта Хибины. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налеты беспилотников. Он уточнил, что силы ПВО принимают меры по их уничтожению.

#дрон #атака #мурманская область
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