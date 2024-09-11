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Алаудинов: Российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области
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«Ахмат» уничтожил несколько единиц техники undefined
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Алаудинов: Российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области

«Ахмат» уничтожил несколько единиц техники

Российские военные в Курской области 10 и 11 августа в общей сложности освободили около 10 населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

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Он уточнил, что морские пехотинцы 155-й бригады освободили территории на Кореневском направлении.

По его словам, Вооруженные силы Украины понесли большие потери. Бойцы «Ахмата» уничтожили несколько боевых машин.

Алаудинов добавил, что бойцов ВСУ в Курскую область заводили представители иностранных частных военных компаний. По его данным, операция изначально была срежиссирована иностранцами.

Он уточнил, что среди них было много реальных служащих войск НАТО, и выразил уверенность в непосредственном участии штаба Альянса в ее разработке.

#всу #алаудинов #курская область
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