Российские военные в Курской области 10 и 11 августа в общей сложности освободили около 10 населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.
Он уточнил, что морские пехотинцы 155-й бригады освободили территории на Кореневском направлении.
По его словам, Вооруженные силы Украины понесли большие потери. Бойцы «Ахмата» уничтожили несколько боевых машин.
Алаудинов добавил, что бойцов ВСУ в Курскую область заводили представители иностранных частных военных компаний. По его данным, операция изначально была срежиссирована иностранцами.
Он уточнил, что среди них было много реальных служащих войск НАТО, и выразил уверенность в непосредственном участии штаба Альянса в ее разработке.