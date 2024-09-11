Прокурор Парижа: Дело против Дурова является показательным в борьбе с киберпреступностью

Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.
По словам прокурора, мессенджер привлек внимание следователей из-за того, что не реагировал на их запросы по поводу противоправного контента.
Также Бекко отметила, что спецслужбы Франции интересовались сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC. Последний прокурор заставила закрыть. Это означает, что в виртуальном мире распространяется организованная преступность, подчеркнула она.
Бекко добавила, что отпущенный под залог Дуров полностью следует условиям судебного надзора. Он сотрудничает со следствием и дважды в неделю отмечается в комиссариате.
Ранее сообщалось, что Дуров, комментируя случившееся, отверг утверждения, что Telegram «своего рода анархический рай», и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными постами и каналами».