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Прокурор Парижа: Дело против Дурова является показательным в борьбе с киберпреступностью
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Бизнесмен полностью соблюдает условия судебного надзора undefined
Новости

Прокурор Парижа: Дело против Дурова является показательным в борьбе с киберпреступностью

Бизнесмен полностью соблюдает условия судебного надзора

Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

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По словам прокурора, мессенджер привлек внимание следователей из-за того, что не реагировал на их запросы по поводу противоправного контента.

Также Бекко отметила, что спецслужбы Франции интересовались сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC. Последний прокурор заставила закрыть. Это означает, что в виртуальном мире распространяется организованная преступность, подчеркнула она.

Бекко добавила, что отпущенный под залог Дуров полностью следует условиям судебного надзора. Он сотрудничает со следствием и дважды в неделю отмечается в комиссариате.

Ранее сообщалось, что Дуров, комментируя случившееся, отверг утверждения, что Telegram «своего рода анархический рай», и пообещал улучшить борьбу с «вредоносными постами и каналами».

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