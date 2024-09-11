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«Москва 2030»: эпицентр креативной энергии на Тверском бульваре
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Здесь учили танцевать сальсу, играть в городки и эффектно одеваться undefined
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«Москва 2030»: эпицентр креативной энергии на Тверском бульваре

Здесь учили танцевать сальсу, играть в городки и эффектно одеваться

Тверской бульвар Москвы превратился в эпицентр креативной энергии. Здесь можно было научиться танцевать сальсу и бачату, сыграть в городки и фрисби и создать свой арт. Занятия проходили в рамках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

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На бульваре проводили игру «Найди пару». Участники должны были находить две одинаковые карточки. Темой карточек на форуме-фестивале были достопримечательности Москвы, с помощью карточек дети изучали новые места, узнавали о достояниях своей страны и тренировали память.

Пока дети играли в настолки, на площадке «Лекторий» рассказывали, как красиво фотографировать на мобильный телефон. Совет первый: в процессе съемки лучше не торопиться. Чем спокойнее фотограф, тем лучше результат. Совет второй: держите телефон двум руками, потому что чем меньше лишних движений, тем лучше кадр.

Еще одна лекция называлась «Современный подход при использовании цвета». Здесь рассказывали о том, как сочетать цвета в одежде, чтобы это было правильно и красиво.

Больше подробностей о форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно узнать на сайте.

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