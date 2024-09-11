«Москва 2030»: эпицентр креативной энергии на Тверском бульваре

Пока дети играли в настолки, на площадке «Лекторий» рассказывали, как красиво фотографировать на мобильный телефон. Совет первый: в процессе съемки лучше не торопиться. Чем спокойнее фотограф, тем лучше результат. Совет второй: держите телефон двум руками, потому что чем меньше лишних движений, тем лучше кадр.