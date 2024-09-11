Дело о теракте возбуждено после схода с рельсов поезда в Белгородской области

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов поезда в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Вечером 10 сентября на перегоне Новый Оскол — Волоконовка в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов тепловоз и 11 пустых вагонов. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли правоохранители. Кроме того, на ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
Поезд сошел с путей в результате взрыва, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, он наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом.
Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Последний подобный инцидент произошел в мае прошлого года, пишет РИА Новости. Тогда в результате подрыва взрывного устройства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области.