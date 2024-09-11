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Дело о теракте возбуждено после схода с рельсов поезда в Белгородской области
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Поезд наехал на взрывное устройство undefined
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Дело о теракте возбуждено после схода с рельсов поезда в Белгородской области

Поезд наехал на взрывное устройство

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов поезда в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Вечером 10 сентября на перегоне Новый Оскол — Волоконовка в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов тепловоз и 11 пустых вагонов. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

По предварительной информации, пострадавших нет. На место прибыли правоохранители. Кроме того, на ЮВЖД сформировали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Поезд сошел с путей в результате взрыва, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, он наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом.

Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последний подобный инцидент произошел в мае прошлого года, пишет РИА Новости. Тогда в результате подрыва взрывного устройства сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области.

#взрыв #белгородская область #сход поезда
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