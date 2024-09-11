Дело о теракте возбуждено после схода с рельсов поезда в Белгородской области

Вечером 10 сентября на перегоне Новый Оскол — Волоконовка в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов тепловоз и 11 пустых вагонов. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).