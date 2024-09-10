«Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни»: Орбакайте рассказала о своих неудавшихся концертах в России и планах записать песню на английском

Певица Кристина Орбакайте поделилась планами записать песню на английском, рассказала об отношении к российским артистам на Западе, астрологии, а также путешествиях по Европе. Исполнительница сообщила, что вместе с ее матерью Аллой Пугачевой они мечтают больше всего «собраться в Москве всем вместе».





«Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить», — сказала Орбакайте в интервью телеканалу RTVI.





Певица также рассказала, что израильские авторы написали ей песню на иностранном языке: «Она была написана именно на английском. Но я предложила сделать два варианта — русский и английский. Сейчас в процессе, мы обязательно запишем на английском», — отметила артистка.





Российские исполнители не добились успеха на Западе, «потому что у них очень много своих, без акцента, певцов, артистов, в которых рекординговые компании готовы вкладывать. А тут русский — это немножко такой кот в мешке», заявила Орбакайте.





Она рассказала, что сейчас ее любимые увлечения — это астрология, готовка, английский язык.





«Часто путешествуем, когда есть всякие каникулы, в Европу ездим, еще что-то. Теперь это у меня уже хобби: собрать чемодан — разобрать чемодан — собрать чемодан», — добавила певица.





«В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой», — поделилась исполнительница.





«Мой как бы заключительный концерт в России, не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сказала она.





Ранее сообщалось, что в начале 2024 года в России отменили несколько концертов Орбакайте. В частности, выступления певицы не состоялись в Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске. Организатор выступлений исполнительницы Сергей Зайцев объяснил отмены и переносы проблемами с логистикой. 3 марта Орбакайте выступила в Санкт-Петербурге.