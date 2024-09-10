Депутат Останина попросила главу МЧС и администрацию президента помочь пострадавшим от весеннего паводка жителям Оренбуржья

Местные власти до сих пор не выплатили компенсации владельцам дач в СНТ и домов на землях ИЖС, утверждает депутат. Последние от отчаяния даже решили бойкотировать выборы губернатора, обращает внимание Останина.





«Ситуация, в которой не по своей вине оказались жители затопленного региона, чьи права и законные интересы были нарушены, вызывает крайнее беспокойство и требует оказания поддержки всем нуждающимся, как финансовой, так и юридической», — говорится в одном из двух обращений, направленных депутатом.





29 мая президент России Владимир Путин на встрече с главой Оренбургской области Денисом Паслером потребовал не затягивать с восстановлением региона после паводков и в случае необходимости обращаться напрямую к нему. Глава государства тогда указал, что самый острый вопрос в регионе — последствия паводков.





Весной 2024-го особенно сильно пострадали от подтоплений Оренбургская, Тюменская и Курганская области.