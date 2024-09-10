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Дочь пропавшего пенсионера из Курской области рассказала, что ее отца еще не нашли
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Ранее в Сети появились ролики, на которых над 74-летним мужчиной издеваются солдаты в форме СС Коллаж: Daily Storm
Новости

Дочь пропавшего пенсионера из Курской области рассказала, что ее отца еще не нашли

Ранее в Сети появились ролики, на которых над 74-летним мужчиной издеваются солдаты в форме СС

Коллаж: Daily Storm

Дочь пожилого мужчины из Суджанского района Курской области, над которым глумились военные в касках СС, рассказала, что его местонахождение так и не установлено. Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что пенсионер якобы нашелся. 

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«Нет, ничего неизвестно, — сообщила она Daily Storm. — Поисковики работают, но результатов нет. Ни на одном кадре отца нет — все просматривается постоянно. Ничего нет».

 

На вопрос, что же все-таки говорят ответственные за поиски, женщина отвечает так: «А кто нам что будет говорить? И ничего не обещают. Надеемся... Ждем, надеемся! Но пока ничего».

 

В начале августа Сеть облетел ролик, на котором украинские военнослужащие останавливают идущего по дороге пожилого человека. Они изображают нацистов и называют его «швайне».

 

Впоследствии выяснилось, что мужчине 74 года. Он беженец из ДНР, который перебрался в Россию еще в 2014-м. 


В последний раз его видели в одном из украинских роликов. Дедушка говорит, что его зовут Александр, и называет число — 17 августа. По словам мужчины, он несколько дней блуждал по оккупированным улицам и даже спал на обочине.

Дочь дедушки, над которым глумились военные в касках СС, рассказала, как потерялся ее отец

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Dailystorm - Дочь дедушки, над которым глумились военные в касках СС, рассказала, как потерялся ее отец
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