Дочь пропавшего пенсионера из Курской области рассказала, что ее отца еще не нашли

«Нет, ничего неизвестно, — сообщила она Daily Storm. — Поисковики работают, но результатов нет. Ни на одном кадре отца нет — все просматривается постоянно. Ничего нет».

На вопрос, что же все-таки говорят ответственные за поиски, женщина отвечает так: «А кто нам что будет говорить? И ничего не обещают. Надеемся... Ждем, надеемся! Но пока ничего».

В начале августа Сеть облетел ролик, на котором украинские военнослужащие останавливают идущего по дороге пожилого человека. Они изображают нацистов и называют его «швайне».

Впоследствии выяснилось, что мужчине 74 года. Он беженец из ДНР, который перебрался в Россию еще в 2014-м.





В последний раз его видели в одном из украинских роликов. Дедушка говорит, что его зовут Александр, и называет число — 17 августа. По словам мужчины, он несколько дней блуждал по оккупированным улицам и даже спал на обочине.