Форум-фестиваль «Москва 2030»: песни победы на Манежной площади

«123-й полк» — это военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации. Трое — солисты Луганской академической филармонии, один — директор дворца культуры.





Солисты служили в 123-м стрелковом полку Народной милиции и участвовали во взятии под контроль Российской армии города Мариуполя в Донецкой народной республике.





Среди песен коллектива есть композиции с такими патриотическими названиями, как «Освобождаем Донбасс», «Моя страна», «Россия — край героев и святых», «На пороге новых побед».





Здесь же представили как традиционные, так и непривычные блюда. Например, якутское блюдо сугудай из нельмы с печеным картофелем, а также мини-чебуреки с начинкой из краба и креветки.





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