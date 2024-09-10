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Форум-фестиваль «Москва 2030»: песни победы на Манежной площади
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Здесь же можно было попробовать уже полюбившиеся блюда undefined
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Форум-фестиваль «Москва 2030»: песни победы на Манежной площади

Здесь же можно было попробовать уже полюбившиеся блюда

Форум-фестиваль «Москва 2030» прошел более чем в 30 локациях с 1 августа по 8 сентября. Он был посвящен развитию мегаполисов, урбанистике и инновациям. В столице не забывают также о героях как прошлого времени, так и настоящего. На форуме-фестивале «Москва 2030» выступила группа «123-й полк». Концерт прошел на Манежной площади в рамках цикла мероприятий, направленных на поддержку защитников Отечества. 

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«123-й полк» — это военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации. Трое — солисты Луганской академической филармонии, один — директор дворца культуры.


Солисты служили в 123-м стрелковом полку Народной милиции и участвовали во взятии под контроль Российской армии города Мариуполя в Донецкой народной республике. 


Среди песен коллектива есть композиции с такими патриотическими названиями, как «Освобождаем Донбасс», «Моя страна», «Россия — край героев и святых», «На пороге новых побед».


Здесь же представили как традиционные, так и непривычные блюда. Например, якутское блюдо сугудай из нельмы с печеным картофелем, а также мини-чебуреки с начинкой из краба и креветки. 


Чтобы прочувствовать атмосферу концерта, можно посмотреть видеоролик. Подробности об этом читайте на официальном сайте проекта. 

#москва #московский урбанистический форум #манежная площадь
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