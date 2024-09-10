Форум-фестиваль «Москва 2030»: песни победы на Манежной площади

Форум-фестиваль «Москва 2030» прошел более чем в 30 локациях с 1 августа по 8 сентября. Он был посвящен развитию мегаполисов, урбанистике и инновациям. В столице не забывают также о героях как прошлого времени, так и настоящего. На форуме-фестивале «Москва 2030» выступила группа «123-й полк». Концерт прошел на Манежной площади в рамках цикла мероприятий, направленных на поддержку защитников Отечества.
«123-й полк» — это военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации. Трое — солисты Луганской академической филармонии, один — директор дворца культуры.
Солисты служили в 123-м стрелковом полку Народной милиции и участвовали во взятии под контроль Российской армии города Мариуполя в Донецкой народной республике.
Среди песен коллектива есть композиции с такими патриотическими названиями, как «Освобождаем Донбасс», «Моя страна», «Россия — край героев и святых», «На пороге новых побед».
Здесь же представили как традиционные, так и непривычные блюда. Например, якутское блюдо сугудай из нельмы с печеным картофелем, а также мини-чебуреки с начинкой из краба и креветки.
Чтобы прочувствовать атмосферу концерта, можно посмотреть видеоролик. Подробности об этом читайте на официальном сайте проекта.