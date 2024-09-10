Новости
Новости 18+
St
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области свыше 11,8 тысячи военных
18+
Они лишились 93 танков, семи реактивных систем залпового огня HIMARS и другой техники undefined
Новости

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области свыше 11,8 тысячи военных

Они лишились 93 танков, семи реактивных систем залпового огня HIMARS и другой техники

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 11,8 тысячи военных. Были уничтожены 93 танка, семь реактивных систем залпового огня HIMARS и пять MLRS. Такие данные опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.


Там уточнили, что украинская армия также потеряла 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 22 станции РЭБ. 


В Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #минобороны рф #сво #украина #курск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...