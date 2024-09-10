В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области свыше 11,8 тысячи военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 11,8 тысячи военных. Были уничтожены 93 танка, семь реактивных систем залпового огня HIMARS и пять MLRS. Такие данные опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.





Там уточнили, что украинская армия также потеряла 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 22 станции РЭБ.





В Минобороны подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.