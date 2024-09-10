ВМФ России начал масштабные стратегические учения «Океан-2024»

В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава.





В ходе учений проверят готовность руководства объединений и соединений ВМФ к управлению группировками сил, решению нестандартных оперативных задач и применению высокоточного оружия и современных образцов техники, отчитались в ведомстве.





Также военные планируют расширить взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров в ходе решения совместных задач.