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ВМФ России начал масштабные стратегические учения «Океан-2024»
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В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов и свыше 120 самолетов и вертолетов undefined
Новости

ВМФ России начал масштабные стратегические учения «Океан-2024»

В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов и свыше 120 самолетов и вертолетов

В России начались стратегические учения «Океан-2024». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. 

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В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч личного состава.


В ходе учений проверят готовность руководства объединений и соединений ВМФ к управлению группировками сил, решению нестандартных оперативных задач и применению высокоточного оружия и современных образцов техники, отчитались в ведомстве. 


Также военные планируют расширить взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров в ходе решения совместных задач.

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