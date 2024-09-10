«Вел себя адекватно, атмосфера дружелюбная»: зрительница рассказала, как прошел концерт комика Гаврилова, арестованного в Нижнем Новгороде

Зрительница концерта комика Дмитрия Гаврилова рассказала, как три дня назад прошел его концерт в Ижевске. По ее словам, артист «вел себя спокойно, адекватно, шутил — все смеялись, атмосфера дружелюбная». По информации СМИ, стендап-комика арестовали в его родном Нижнем Новгороде на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти. 6 сентября он начал тур по России, но успел выступить только в Ижевске и Казани.





«Концерт в Ижевске был в пятницу, 6 сентября. Концерт прошел хорошо, Дмитрий Гаврилов вел себя спокойно, адекватно, шутил — все смеялись, атмосфера дружелюбная, никаких странных шуток и тем не было, все было в рамках закона. Очень аккуратно, бережно, смешно и по-доброму прошел весь концерт», — рассказала Daily Storm зрительница выступления.