«Вел себя адекватно, атмосфера дружелюбная»: зрительница рассказала, как прошел концерт комика Гаврилова, арестованного в Нижнем Новгороде

Зрительница концерта комика Дмитрия Гаврилова рассказала, как три дня назад прошел его концерт в Ижевске. По ее словам, артист «вел себя спокойно, адекватно, шутил — все смеялись, атмосфера дружелюбная». По информации СМИ, стендап-комика арестовали в его родном Нижнем Новгороде на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти. 6 сентября он начал тур по России, но успел выступить только в Ижевске и Казани.
«Концерт в Ижевске был в пятницу, 6 сентября. Концерт прошел хорошо, Дмитрий Гаврилов вел себя спокойно, адекватно, шутил — все смеялись, атмосфера дружелюбная, никаких странных шуток и тем не было, все было в рамках закона. Очень аккуратно, бережно, смешно и по-доброму прошел весь концерт», — рассказала Daily Storm зрительница выступления.
«Для меня кажется это [сообщения об аресте по статье о возбуждении ненависти] странным, потому что я смотрела множество подкастов, где он участвовал, где он является ведущим. В том числе, как и на концерте, — он всегда дружелюбный, милый, добрый, все на позитиве, все смешно. Там вообще как будто бы не затрагиваются такие темы, особенно в таком контексте», — считает она.
Жительница Ижевска сказала, что не заметила, чтобы Гаврилова задерживал кто-то до и после концерта в городе. «Также он сказал, что он продлил зал на, по-моему, 20 минут. <...> И устроил дополнительную импровизацию, чтобы по-милому, по-доброму пообщаться с посетителями концерта», — добавила она.
В своем Telegram-канале Гаврилов публиковал фото и видео из Ижевска и Казани. У себя в соцсетях комик сообщал, что планирует в рамках тура выступить с 6 сентября по 12 октября в 20 городах России.
Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео, на котором Дмитрий Гаврилов извиняется и говорит, что «позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан РФ или на дискредитацию ВС РФ» и «полностью признает свою ошибку». «Оперативные сводки» пишут, что комик уезжал в Грузию во время мобилизации и якобы «наболтал сильно лишнего, ублажая русофобскими шуточками тбилисскую релокантную аудиторию».