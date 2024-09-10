Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку

Красногоровка — город к западу от Донецка, Голицыновка — село к востоку от города Украинск.





Водяное — село к северу от Угледара, рядом с которым находится несколько шахт.





9 сентября стало известно, что ВС РФ заняли населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».