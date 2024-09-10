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Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку
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Все населенные пункты находятся в ДНР undefined
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Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку, Водяное и Галицыновку

Все населенные пункты находятся в ДНР

Под контроль российских военных перешли город Красногоровка, села Григоровка, Водяное и Галицыновка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Красногоровка — город к западу от Донецка, Голицыновка — село к востоку от города Украинск.


Водяное — село к северу от Угледара, рядом с которым находится несколько шахт. 


9 сентября стало известно, что ВС РФ заняли населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр». 

#сво #днр #вс рф
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