Член СПЧ Мельников назвал «полной ерундой» слухи о том, что из российских колоний хотят выдворить заключенных иностранцев

В Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники ФСИН в колониях обходят заключенных с Украины, из стран Центральной Азии, Белоруссии с предложением написать согласие на отправку на родину для дальнейшего отбывания наказания. Отмечалось, что передачу зэков домой могут оформить как простую депортацию, поскольку для экстрадиции нужен запрос от другой страны на выдачу осужденного. Член Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников опроверг такие слухи.





«Это все полная ерунда и неправда. Такого нет. Отправляют столько [заключенных иностранцев на их родину], сколько отправляли и раньше в рамках договоров [между странами], исполнения решения суда и так далее. Не заметил, чтобы цифра увеличилась разительно», — заявил Daily Storm Мельников.





Он считает, что число заключенных-иностранцев «никак не влияет на ситуацию внутри пенитенциарной системы». По словам Мельникова, он против выдворения этих осужденных: «Если они совершили преступление у нас — пусть отбывают наказание у нас». Затем, как считает правозащитник, таких граждан следует депортировать без возможности въезда в Россию.





«Только так надо. А то если его сейчас депортируешь — непонятно, как отсидит срок или нет, либо же быстро выйдет на свободу. Может, он под амнистию попадет там?» — добавил Мельников.