В ФСБ прокомментировали заявления «Русича» об охране границы с Финляндией

В Сети 9 сентября распространилась новость о том, что бойцы отряда «Русич» будут помогать Федеральной службе безопасности России в разведке на границе с Финляндией. В приграничных к финскому государству управлениях ФСБ РФ с недоумением восприняли этот факт.





Источник Daily Storm из ФСБ сказал, что служебных сведений о взаимодействии с ДРШГ «Русич» не поступало. Он уточнял информацию у своих коллег из приграничных к Финляндии управлений.





«Ни в Республике Карелия, ни в Мурманске, ни в Ленинградской области официальной информации про это не было. Мы не знаем ничего, по-моему, какие-то ложные сведения. Либо это совсем закрытая информация, либо провокация со стороны Украины, потому что служебных новостей про это не было. Никто ничего не знает, по управлениям такого не проходило», — сообщает источник Daily Storm в ФСБ.





Представители ДРШГ (диверсионно-штурмовая разведывательная группа) «Русич» опубликовали пост днем 9 сентября в своем Telegram-канале, где рассказали, что их бойцы вступили в официальное взаимодействие с пограничными к Финляндии управлениями ФСБ России в качестве «добровольной народной дружины» для обмена опытом, участия в разведке и усиления российской границы с финским государством.





Свое заявление «Русичи» проиллюстрировали фотографиями бойцов на фоне пейзажей северо-западной части России.





В декабре 2023 года в Финляндии был арестован сооснователь ДШРГ Ян Петровский по подозрению в съемке пыток бойцов ВСУ. Он якобы отрезал им уши в качестве «охотничьих сувениров» в 2014-2015 годах.